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22.01.2021 - 13:24 |

Son dakika haberi: Geri adım atıldı! Türkiye'den flaş çıkış...

Gelen son dakika haberine göre; hava savunma sistemi tedarik etmek için önce müttefiklere başvuran, olumlu sonuç alamayınca Rusya'dan S-400 sistemleri satın alma yoluna giden Türkiye, hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak için yerli üretim çalışmalarının yanında diğer üretici ülkelerle de görüşüyor.

Son dakika haberi: Geri adım atıldı! Türkiye'den flaş çıkış...

İtalyan-Fransız ortaklığıyla üretilen Eurosam SAMP-T savunma sistemlerine Türkiye'nin dahil olmasına muhalefet eden Paris yönetiminin, Türkiye ile normalleşme adımları sonrası bu konudaki tutumunun değişmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Türkiye, ilgili ülkelerle SAMP-T alımına yönelik görüşmeleri sürdürüyor, sistemin TSK envanterinde yer almasını istiyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sabah'tan Betül Usta'nın haberine göre; Türkiye'nin milli güvenliğini korumak için Suriye'ye gerçekleştirdiği harekatlar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri alma sürecinde Ankara politikalarına karşıt tutum sergileyerek ilişkilerin gerilmesine yol açan Fransa ile normalleşme için istişarelere başlandı. Bu gelişmenin ardından Fransa'nın Türkiye'ye yönelik siyasi tavrı nedeniyle duraksayan SAMP-T ortak üretim programı üzerinde yapılan görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Askeri kaynaklar, Türkiye'nin SAMP-T füze sistemini de envanterine katmak istediğini ifade ediyor.

ANKARA: YOL HARİTASINA SADIK KALINMALI

Ankara'nın S-400 satın almadan önce ilgilendiği SAMP-T sisteminde Fransa ve İtalya ile ortak üretim programı üzerinde görüşülerek 2018'de kavram tanımlama çalışmaları için sözleşme imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Macron arasında geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleştirilen görüşmelerde de SAMP/T konusu gündeme geldi. Görüşmelerde Macron'un süreci durdurduklarını ancak yeniden başlaması için olumlu tavır sergilediği kaydedilmişti. Türkiye, anlaşmanın başladığı dönemde belirlenen yol haritasına sadık kalınmasını istiyor. Türkiye'nin gündeminde SAMP-T bataryasının doğrudan alınmasından ziyade zincir ortak üretim yer alıyor. 

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