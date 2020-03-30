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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Gram altında tarihi zirve! İşte altın fiyatları...
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    30.03.2020 - 10:50 |

    Son dakika: Gram altında tarihi zirve! İşte altın fiyatları...

    Ons altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 340 lirayı gördü.

    Son dakika: Gram altında tarihi zirve! İşte altın fiyatları...

    Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip corona virüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi.

    Corona virüse ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı.

    Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 lira civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 521 TL'den satılıyor.

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    Meclis'te corona şüphesi! Doktor ve ona temas edenler gözetim altına alındıCNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında TBMM'deki corona şüphesi ile ilgili de gelişmeleri değerlendirdi. Canova, corona şüphesi bulunan doktorla temas edenlerin gözetim altında tutulduğu bildirdi.
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