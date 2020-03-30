Son dakika: Gram altında tarihi zirve! İşte altın fiyatları...

Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip corona virüsten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi.

Corona virüse ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı.

Altın gramı rekor tazeleyerek iç piyasalarda şu sıralar 340 lira civarında seyrediyor. Çeyrek altın ise 521 TL'den satılıyor.

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