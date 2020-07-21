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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi! Gram altın rekor kırdı
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    21.07.2020 - 16:25 |

    Son dakika haberi! Gram altın rekor kırdı

    Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 405 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın şu sıralar 405 liradan, çeyrek altın 664 liradan, cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor.

    Son dakika haberi! Gram altın rekor kırdı

    Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 405.52 liraya taşırken; saat 15.52 itibarıyla 404.56 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 662 lira, Cumhuriyet altını da 2.635 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı ise 1841 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 1.16 oranında yükselişle 1839 dolardan işlem gördü.

    Anız ateşi marketin deposuna sıçradı!İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir tarladaki anız ateşi, bitişikteki bir marketler zincirine ait depoya sıçradı. Ahşap paletlerin bulunduğu bölümü saran alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale ile güçlükle kontrol altına alındı.
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