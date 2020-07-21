Son dakika haberi! Gram altın rekor kırdı

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 405.52 liraya taşırken; saat 15.52 itibarıyla 404.56 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 662 lira, Cumhuriyet altını da 2.635 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1841 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 1.16 oranında yükselişle 1839 dolardan işlem gördü.