Son Dakika Haberi: Merkez Bankası faiz kararının ardından Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından Salı gününü düşüşle kapatan 24 ayar külçe altının gramı dün de düşüşünü sürdürdü ve 459 liradan günü tamamladı. Bugün piyasalar Merkez Bankası Para Politikası kararına çevrilirken Merkez Bankası tarafından yapılan faiz kararı açıklamasının ardından sert düşüşe geçti. Kararın açıklandığı dakikalarda 455 liraya kadar gerileyen Gram altın an itibariyle 456 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 453,24 TL alış 456,37 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası faiz kararının ardından Çeyrek altın alış 728,91 TL 745,60 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.453,27 TL alış 1.491,20 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 3.006,76 TL alış 3.082,72 TL satış fiyatından işlem görüyor

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3.024,00 TL alış 3.069,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

ONS ALTIN NE KADAR

Ons altın 1.875 dolardan işlem görmeye devam ediyor

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