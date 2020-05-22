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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi: TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı
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    22.05.2020 - 19:41 | | AA

    Son dakika haberi: TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı

    Gelen son dakika haberlerine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı.

    Son dakika haberi: TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı

    TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına vekaleten getirildi.

    Kaza yerinde sosyal mesafe uyarısında bulunan polis ekipleri saldırıya uğradıHakkari- Van karayolunda meydana gelen kaza için bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde sosyal mesafe uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.
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