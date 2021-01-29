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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Hazine Bakanlığı'ndan gıda fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
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29.01.2021 - 12:09 |

Son dakika: Hazine Bakanlığı'ndan gıda fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Komitenin; gida ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlenmişti.

Son dakika: Hazine Bakanlığı'ndan gıda fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: (Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlara etkisi ele alındı.

İstanbul’da dev dalgalar 5 metreye kadar çıktıFatih Sahili'nde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Her gün balık tutan tekne ve kayıkların dalgalar nedeniyle denizde olmadığı görüldü.
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