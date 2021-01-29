Son dakika: Hazine Bakanlığı'ndan gıda fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: (Gıda Komitesi'nde) Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgın seyrine göre gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlara etkisi ele alındı.