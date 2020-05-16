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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! Helal akreditasyonların askıya alınması veya geri çekilmesine ilişkin esaslar belirlendi
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    16.05.2020 - 10:14 | | DHA

    Son dakika! Helal akreditasyonların askıya alınması veya geri çekilmesine ilişkin esaslar belirlendi

    Gelen son dakika haberlerine göre; Helal Akreditasyon Kurumu, helal uygunluk değerlendirme kuruluşu adına düzenlenen helal akreditasyonun kısmen veya tamamen askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesinde kendi gerçekleştirdiği gözetimleri, aldığı şikayetleri ve buna benzer diğer yollar vasıtasıyla elde ettiği objektif delilleri göz önünde bulunduracak.

    Son dakika! Helal akreditasyonların askıya alınması veya geri çekilmesine ilişkin esaslar belirlendi

    Helal Akreditasyon Kurumunun "Helal Akreditasyonun Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması veya Geri Çekilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğ ile Kurum tarafından helal akreditasyon statüsünü belirtmek için helal uygunluk değerlendirme kuruluşu adına düzenlenen helal akreditasyonun, helal uygunluk değerlendirme kuruluşu talebi ile ya da Kurum tarafından askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

    Kurum, helal akreditasyonun kısmen veya tamamen askıya alınması, kapsamının daraltılması veya geri çekilmesinde kendi gerçekleştirdiği gözetimleri, aldığı şikayetleri ve buna benzer diğer yollar vasıtasıyla elde ettiği objektif delilleri göz önüne alacak.

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