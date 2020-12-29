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29.12.2020 - 12:27 |

Son dakika: İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Saatler kaldı

Türkiye ile İngiltere arasında serbest Ticaret Anlaşması imzalanacak. Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) imza töreni saat 15.30'da başlayacak.

Son dakika: İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Saatler kaldı

Türkiye ile İngiltere arasında serbest Ticaret Anlaşması bugün saat 15.30'da imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İngiltere ile bugün imzalanacak anlaşmaya değindi ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması, Gümrük Birliği Anlaşması'ndan sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin imzalayacağı anlaşma, Ankara ve Londra arasındaki mevcut ticaret koşullarının devamını sağlayacak.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, çok yakında iki ülke arasında özel bir anlaşma yapılmasından umutlu olduğunu söyledi.

Truss yaptığı yazılı açıklamada, "Bu hafta, gümrüksüz ticaret düzenlemelerini imzalamayı bekliyoruz ve bu ticari ilişkimizi destekleyecek. İngiltere'de imalat, otomotiv ve çelik endüstrilerinde binlerce işe netlik sağlayacak" dedi.

Truss ayrıca, "Şimdiyse İngiltere ve Türkiye arasında yakın gelecekte mahsus bir İngiltere-Türkiye ticaret anlaşması yapılması için Türkiye'yle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye de ekledi.

Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
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