29.05.2020 - 11:05 |
Son dakika: İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saatleri değişti
Son dakika haberine göre İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.
ABD'de göstericiler polis karakolunu ateşe verdiABD'de George Floyd isimli siyahi ABD?linin gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi.