BİST105.233 -0.12EURO7.570.37USD6.820.17ALTIN377.360.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saatleri değişti
    ABONE OL
    29.05.2020 - 11:05 |

    Son dakika: İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saatleri değişti

    Son dakika haberine göre İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.

    Son dakika: İstanbul'da eczanelerin açılış-kapanış saatleri değişti

    İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    ABD'de göstericiler polis karakolunu ateşe verdiABD'de George Floyd isimli siyahi ABD?linin gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Cenaze aracını çalıp uyuşturucu almaya gitmişler!

    Son dakika... Cenaze aracını çalıp uyuşturucu almaya gitmişler!

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Son dakika... HSK açıkladı! İşte mahkemelerde duruşmaların başlayacağı tarih

    Son dakika... HSK açıkladı! İşte mahkemelerde duruşmaların başlayacağı tarih

    Sıradaki Haber