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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... İstanbul'da pide fiyatları belli oldu
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    22.04.2020 - 11:12 |

    Son dakika... İstanbul'da pide fiyatları belli oldu

    İstanbul’da Ramazan pidesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi 350 gr. sade pide 3 TL’den satılacak.

    Son dakika... İstanbul'da pide fiyatları belli oldu

    İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştükten sonra 2020 yılının pide fiyatlarını açıkladı.

    İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul’un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

    Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

    - 300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL
    - 350 gr sade pide: 3 TL
    - 350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL
    - 400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL
    - 500 gr sade pide: 4,50 TL
    - 1000 gr sade pide: 9,00 TL

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