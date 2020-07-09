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    09.07.2020 - 17:37 |

    Son dakika... Ä°zmir'de ekmeÄŸe yüzde 20 zam!

    Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re, Ä°zmir'de ekmek fiyatÄ±na pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere yÃ¼zde 20 zam yapÄ±ldÄ±.

    Son dakika... Ä°zmir'de ekmeÄŸe yüzde 20 zam!

    Ä°zmir Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°zmir FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ±nÄ±n zam talebi Ã¼zerine ilgili komisyonunÂ  toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

    "13 Temmuz 2020 Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ä°zmir'de 200 gram ekmeÄŸinÂ 1,50 liradan, 240 gram ekmeÄŸin ise 1,80 liradan satÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir.

    Bu karar, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar FederasyonununÂgÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ve Ä°zmir Ticaret OdasÄ±, Ege BÃ¶lgesi Sanayi OdasÄ± ve Ä°zmir Ticaret BorsasÄ±Âile varÄ±lan konsensÃ¼s sonrasÄ± Ä°zmir Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸiÂtarafÄ±ndan onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r."

    Ä°zmir'de 200 gram ekmek 1,25 liradan, 240 gram ekmek ise 1,50 liradan satÄ±lÄ±yordu.

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