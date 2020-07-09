Ä°zmir Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°zmir FÄ±rÄ±ncÄ±lar OdasÄ±nÄ±n zam talebi Ã¼zerine ilgili komisyonunÂ toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"13 Temmuz 2020 Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ä°zmir'de 200 gram ekmeÄŸinÂ 1,50 liradan, 240 gram ekmeÄŸin ise 1,80 liradan satÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸtir.

Bu karar, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye FÄ±rÄ±ncÄ±lar FederasyonununÂgÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ve Ä°zmir Ticaret OdasÄ±, Ege BÃ¶lgesi Sanayi OdasÄ± ve Ä°zmir Ticaret BorsasÄ±Âile varÄ±lan konsensÃ¼s sonrasÄ± Ä°zmir Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸiÂtarafÄ±ndan onaylanmÄ±ÅŸtÄ±r."

Ä°zmir'de 200 gram ekmek 1,25 liradan, 240 gram ekmek ise 1,50 liradan satÄ±lÄ±yordu.