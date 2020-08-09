09.08.2020 - 09:56 | | İHA
Son dakika... İzmir'de taksilerin kilometre ücreti 4.30 TL’ye yükseltildi
İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksi taşıma tarifesi 2 yıl sonra güncellendi. Kilometre ücreti 4.30 TL’ye yükseltildi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artışın 2 yıllık enflasyonun yarısı oranında olduğunu açıkladı.
İzmir’de taksimetre tarifesine 2 yıl sonra ayarlama yapıldı. UKOME'nin aldığı kararla açılış ücreti 3.90’dan 4.20 TL’ye, kilometre ücreti de 3.70’den 4.30 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca diğer büyükşehirlerdeki gibi kısa mesafe düzenlemesine gidildi, indi-bindi bedeli 10 TL oldu. Yeni tarife 11 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olacak.
Son dakika! İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı.Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, 'Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir' denildi.