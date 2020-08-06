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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Kömür ocağında çalışan işçiler için kıdem ve ihbar tazminat başvuruları başladı
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    06.08.2020 - 11:31 | | İHA

    Son dakika... Kömür ocağında çalışan işçiler için kıdem ve ihbar tazminat başvuruları başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, başvuruların 28 Eylül Cuma gününe kadar TKİ’ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğüne yapılabileceğini söyledi.

    Son dakika... Kömür ocağında çalışan işçiler için kıdem ve ihbar tazminat başvuruları başladı

    Eynez kömür ocağında çalışırken Işıklar, Geventepe ve Atabacası maden ocaklarına aktarılan madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı almaları için ilgili kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilerek 28 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulunarak, "Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocaklarında çalışan madencilerin, 28 Eylül’e kadar yapacakları başvuruyla tazminatları takip eden 6 ay içinde ödenecek. Başvuruda bulunarak tazminat almaya hak kazanan madencilerimizin ödemelerini süratle yapacağız. Madencilerimize dün olduğu gibi bugün de destek olmaya, haklarını korumaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak madenlerdeki denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kanun teklifinin hazırlanmasında ve yürürlüğe girmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

    Eynez kömür ocağında çalışan madencilere 36.2 milyon lira ödendi

    Öte yandan Bakan Dönmez, "Eynez kömür ocağında çalışan madencilerimize de başvuruda bulunup tazminat almaya hak kazanan 2 bin 50 madencimize toplamda 36.2 milyon TL’lik kıdem ve ihbar tazminatlarını ödedik” dedi.

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