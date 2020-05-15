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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O cezalar düşürüldü
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    15.05.2020 - 09:19 | | DHA

    Son dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O cezalar düşürüldü

    Son dakika haberine göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile karayollarında ücret ödemeden geçenlere uygulanacak idari para cezası düşürüldü.

    Son dakika: Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O cezalar düşürüldü

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, daha önce bu yollardan ücret ödemeden geçenlere "o güzergâhın en uzun mesafesi" esas alınarak uygulanan idari para cezası "geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafe" göz önüne alınarak tahsil edilecek. 

    Bu kapsamda, ücretsiz geçiş yapanlara, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 10 katı kadar uygulanan idari para cezası miktarı, mesafenin dört katına düşürüldü. 

    Değişiklikle ayrıca, ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen yedi gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlerin, bu cezadan muaf tutulması uygulamasında ödeme süresi de 15 güne çıkarıldı. 

    Belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için söz konusu 15 günlük süre beklenmeyecek.

    Yönetmelikte şöyle denildi:

    "Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki 'o güzergâhın en uzun mesafesine' ibaresi 'geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye' olarak, 'on' ibaresi 'dört' olarak değiştirilmiş, aynı fıkradaki 'En uzun mesafe, ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenir' cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için bu fıkrada belirlenen on beş günlük süre beklenmez. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir."

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