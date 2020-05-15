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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Paket turlarda fesih şartları belli oldu
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    15.05.2020 - 07:44 |

    Son dakika: Paket turlarda fesih şartları belli oldu

    Son dakika haberine göre paket tur sözleşmelerinin COVİD-19 salgını nedeniyle fesih edilmesine ilişkin şartlar belirlendi.

    Son dakika: Paket turlarda fesih şartları belli oldu

    Paket tur sözleşmelerinin COVİD-19 salgını nedeniyle fesih edilmesine ilişkin şartlar belirlendi.

    Ticaret Bakanlığının "Paket Tur Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

    Buna göre, yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esas olacak.

    Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilecek.

    Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilecek.

    Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına ait olacak.

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