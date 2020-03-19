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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Petrol fiyatında 17 yıl sonra bir ilk!
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    19.03.2020 - 08:36 |

    Son dakika: Petrol fiyatında 17 yıl sonra bir ilk!

    Son dakika haberine göre petrolün varili 24 dolarla 2003'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

    Son dakika: Petrol fiyatında 17 yıl sonra bir ilk!

    ABD, İngiltere, İspanya gibi ekonomilerde açıklanan destek paketlerine, son 2 günde 23 merkez bankasının yaptıkları faiz indirimlerine rağmen corona virüsün yarattığı endişelerin azalmaması petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesine yol açıyor.

    Petrolün fiyatı 24 doları görerek 2003 yılından bu yana en düşük seviyesini test etti.

    Brent petrol şu dakikalarda 25 dolar seviyesinde.

    Beylikdüzü'nde otelin dış cephesi yandıBeylikdüzü'nde bir otelin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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