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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu
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    30.03.2020 - 19:48 | | AA

    Son dakika | Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu

    Rusya Merkez Bankası, iç piyasada altın alımını 1 Nisan’dan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

    Son dakika | Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu

     

    Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada altın alımının 1 Nisan itibarıyla durdurulduğu belirtildi.

    Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte Rusya Merkez Bankası, 9 Mart’ta aldığı kararla döviz alımını da durdurmuştu.

    Ülkenin döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan uluslararası rezervleri 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara düşmüştü.

    Rusya’nın 1 Mart itibarıyla 119,7 milyar dolar değerinde 2 bin 300 ton altın rezervi bulunuyordu.

    Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyedeBolu’da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
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