Son dakika: Sistem değişiyor! Faizsiz konuta yasal düzenleme

Devlet güvencesinin olmaması, bu işi yapan şirketlerde sermaye şartı aranmaması sistemin geçmişte yaşanan saadet zinciri, Çiftlikbank gibi vatandaşların mağduriyetine yol açacağını düşünen AK Parti, bu sistemin yasa kapsamına almak için kanun teklifi hazırlıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak taslağa göre bu işi yapan şirketlere öncelikli olarak 'sermaye şartı' getirilecek. Şartları sağlayan şirketlere ise devlet güvencesi verilecek. Bu sistemde konut alan ve sıra bekleyen yaklaşık 250 bin kişi bulunuyor. Şirket sayılarında ise son 4-5 yılda ciddi artış yaşanarak 35'e ulaştı. Bu şirketlerin yasal altyapısı bulunmuyor. Yani şirketler kapılarına kilit vurup gitseler buraya para yatıran vatandaşlar mağdur olacaklar. Yapılacak yasal düzenleme ile ileride bu mağduriyetlerin önüne geçilecek.

DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERİN TERCİHİ

Sabah'tan Eda Işık'ın haberine göre; banka kredi faizlerin yüksek olması özellikle düşük gelirli ailelerin bu sisteme ilgisini daha da artırıyor. Bir vatandaş bankadan ev kredisi çektiğinde maliyeti en az 2 katına çıkıyor ancak bu sistemde vatandaş böyle bir yükün altına girmiyor. AK Parti kaynakları "Özellikle son yıllarda sektördeki firma sayısı ve satışlardaki artış bazı riskleri de beraberinde getirdi. Hem bu alanda faaliyet gösteren firmalar için sermaye şartı aranmaması, hem de sisteme dahil olan katılımcıların bu firmalara yaptıkları ödemelerin devlet güvencesinde olmaması sisteme sistemin önemli açıklarından birini oluşturuyor. Bu nedenle yasal bir düzenleme ihtiyacı doğdu. Şu anda üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda teklifimizi Meclis'e sunacağız ve ardından vakit kaybetmeden yasalaştıracağız" ifadelerini kullandı.