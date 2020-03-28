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    28.03.2020 - 02:47 | | DHA

    Son dakika | THY tüm yurt dışı seferlerini durdurdu! İç hat seferleri ise sınırlandırıldı...

    Türk Hava Yolları, tüm yurt dışı seferlerinin durdurulduğunu, iç hat seferlerinin ise İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını açıkladı.

    Son dakika | THY tüm yurt dışı seferlerini durdurdu! İç hat seferleri ise sınırlandırıldı...

     

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ekşi açıklamasında, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz Cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa  Havalimanı'ndan yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir ifadelerini kullandı. 

    Ekşi, kargo seferlerinin ise devam edeceğini belirtti.

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