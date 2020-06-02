Son dakika... THY'den yurt dışı uçuş kararı!

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacaklarını söyledi.
Üstün twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verdi:
"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.
ABD'de polislerden göstericilere elektroşokla müdahaleABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı. Polislerin aracının içinde bulunan iki öğrenciye elektroşok tabancasıyla müdahale ettiği anlar ise kameraya yansıdı.