BİST108.1400.81EURO7.56-0.06USD6.77-0.56ALTIN378.94-0.52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... THY'den yurt dışı uçuş kararı!
    ABONE OL
    02.06.2020 - 13:17 | | AA

    Son dakika... THY'den yurt dışı uçuş kararı!

    THY'nin 18 Haziran'dan itibaren Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

    Son dakika... THY'den yurt dışı uçuş kararı!

    Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 18 Haziran  itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt  uçmaya başlayacaklarını söyledi.

    Üstün twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verdi:

    "Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran  itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt  uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz  daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede  kavuşturacağız.

    ABD'de polislerden göstericilere elektroşokla müdahaleABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta'da, George Floyd'un öldürülmesinin protesto edildiği sırada iki kişiye karşı aşırı güç kullandığı tespit edilen iki polis görevden alındı. Polislerin aracının içinde bulunan iki öğrenciye elektroşok tabancasıyla müdahale ettiği anlar ise kameraya yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika I Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İzin süreleri uzatıldı

    Son dakika I Sağlık Bakanı Koca duyurdu! İzin süreleri uzatıldı

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Cumartesi yıllık izinden sayılır mı?

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Emre Belözoğlu Süper Lig'den 5 yıldızı istiyor!

    Hamile personel idari izinli mi? Kamuda çalışan hamile personel için idari iznin detayları...

    Hamile personel idari izinli mi? Kamuda çalışan hamile personel için idari iznin detayları...

    Sıradaki Haber