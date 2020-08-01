Son dakika... Türkiye ile Rusya arasında tarifeli uçuşlar yeniden başladı

Türkiye ve Rusya arasındaki uçuş yasağının kaldırılmasının ardından THY, İstanbul - Moskova hattında ilk tarifeli seferini düzenledi. Akşam saatlerinden itibaren Moskova'ya uçmak için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, güvenlik kontrolünün ardından dış hatlar gidiş terminalinde sosyal mesafe kuralları içerisinde bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi. Pasaport kontrolünden geçen yolcular, THY'nin "TK 411" uçuş kodlu, Moskova'ya gidecek uçağına yönlendirildi. Uçağa binmeden önce yer hizmetleri görevlileri tarafından pasaport ve vizeleri kontrol edilen yolcuların ateşleri ölçüldü. Uçuş şartlarına uygun olan yolcular, bilet kontrollerinin ardından uçağa alındı. Uçak, saat 22.35'te 50 yolcusuyla Rusya'ya hareket etti.

UÇUŞLARIN YENİDEN BAŞLAMASI YOLCULARI MEMNUN ETTİ

Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradan transit olarak Moskova'ya uçtu. Rus yolcular, seferlerin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yolculardan Yulia Harding, 10 yıldır Londra'da yaşadığını belirterek, "Londra'dan Moskova'ya hiçbir uçuş bulamadım. En sonunda dün akşam Türk Hava Yolları'ndan bilet bulabildim. Bundan dolayı çok şanslıyım. Önce Londra'dan İstanbul'a geldim şimdi de Moskova'ya gidiyorum" diye konuştu.

"BİR AYDIR RUSYA'YA GİTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Rusya vatandaşı Azat Saifulin bir aydır ülkesine gitmeye çalıştığını ancak bütün uçuşlarının iptal olduğunu belirtti. Saifulin, "Son 6 aydır Danimarka ve İsveç'te yaşadım. Son bir aydır Rusya'daki evime gitmek istiyordum. Ancak bütün uçak biletlerim iptal oldu. Bu gerçekten büyük problem. Bugün İstanbul aktarmalı Moskova'ya gidiyorum. Rus vatandaşları için bu güzel bir imkân oldu" ifadelerini kullandı.

KARŞILIKLI 3 UÇUŞ YAPILACAK

THY'nin İstanbul - Moskova hattında günde karşılıklı üç uçuş yapılacağı öğrenildi. Moskova'dan İstanbul'a ilk THY uçağının da sabah 05.20 sıralarında İstanbul'a inişi bekleniyor. Öte yandan THY, 9 Ağustos itibariyle Antalya - Moskova seferlerine başlayacak. 2 Ağustos itibariyle İstanbul -St Petersburg arasında haftada 5 gün karşılıklı sefer düzenlenecek. İstanbul - Rostov uçuşları 3 Ağustos'ta, İstanbul'dan Soçi, Krosnodar ve Kazan uçuşları haftada 3 gün olacak şekilde 17 Ağustos'tan itibaren karşılıklı gerçekleştirilecek.







