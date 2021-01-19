MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Türkiye'ye 25 milyon dolarlık yatırım hamlesi!
ABONE OL
19.01.2021 - 10:55 | | AA

Son dakika: Türkiye'ye 25 milyon dolarlık yatırım hamlesi!

Gelen son dakika haberine göre; akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Türkiye'ye 25 milyon dolarlık yatırım hamlesi!

Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımlar çoktan atıldı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içerisinde üretilmiş olacak.

Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır miktarda iş imkanı oluşturacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek.

Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor. Dünyada tanınan, Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı.

Hemen ardından Türkiye'deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.

İstanbul Pendik'te olacak fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

Türkiye bu olayı konuşuyor! Kadıköy'deki bakıcı dehşetinde abla konuştu'Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti' Türkiye'nin gündemine oturdu. Gelen son dakika haberine göre; bakıcının yaşlı kadına uyguladığı fiziksel şiddet sonrası 87 yaşındaki ablası ve komşusundan flaş açıklamalar geldi. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili yeni detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve sonu 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

Son dakika! Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika! Balıkesir'de tefeci operasyonu: 6 gözaltı

Sıradaki Haber