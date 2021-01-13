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13.01.2021 - 09:38 | | DHA

Son dakika... Uber'den flaş Türkiye açıklaması! Erişim kaldırıldı

Uber'den son dakika Türkiye açıklaması yapıldı. Uber'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.

Son dakika... Uber'den flaş Türkiye açıklaması! Erişim kaldırıldı

Geleneksel taksi hizmetine alternatif olarak ortaya çıkan Uber erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararının İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu.

Uber'e Erişim engeli İstinaf Mahkemesi’nin kararına uygun olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlı olarak faaliyet gösteren Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından resmen kaldırıldı. Erişim engelinin kalkması ile Uber, Türkiye’de tekrar erişilebilir hale geldiğini ve faaliyetlerine sarı taksiler ile çalışarak devam edeceğini açıkladı.

TÜRKİYE’DE 4,5 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN KULLANILDI

Uber’in yazılı yaptığı açıklamada, “Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline gelmiş ve Türkiye’de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır. Erişim engelinin kalkması ile Uber uygulamasında UberTaksi hizmeti sunulabilecek. Uber uygulaması İstanbul’da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanılmıştır” denildi.

 

Son dakika... Uberden flaş Türkiye açıklaması Erişim kaldırıldı

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