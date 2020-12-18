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18.12.2020 - 17:57 | | DHA

Son dakika: Ünlü iş insanı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde yaşamını yitirdi.

Son dakika: Ünlü iş insanı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti

Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83), yaşamını yitirdi. Aslanoba’nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba’nın, bugün Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılarGaziantep'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulandı.
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