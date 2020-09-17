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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Ürünlerinden at eti çıkan kasap ve lokantadan pes dedirten savunma!
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    17.09.2020 - 07:00 | | CİHAT ASLAN İstanbul

    Son dakika... Ürünlerinden at eti çıkan kasap ve lokantadan pes dedirten savunma!

    Bakanlığın yayınladığı tağşiş listesinde vatandaşlara at eti sattığı tespit edilen İstanbul’daki iki işletme hala faaliyetlerini sürdürüyor. Sucuğunda at eti bulunan kasap, “Özbeklerin getirdiği eti kıyma çektik, at eti getirmişler” savunmasını yaparken, tavuk dönerinden at eti çıkan kebap salonu sahipleri ise, “Sebzeden, bıçaktan ya da tahtadan bulaşmış olabilir. Sonuçlara itiraz ettik, bakanlıkla mahkemeliğiz” diyor.

    Son dakika... Ürünlerinden at eti çıkan kasap ve lokantadan pes dedirten savunma!
    CİHAT ASLAN İstanbul
    113 ürün ifşa edildi
    113 ürün ifşa edildi
    113 ürün ifşa edildi
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    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önceki gün kamuoyuna duyurduğu taklit ve tağşişli ürünler listesinde etlerinde at eti çıkan iki işletme İstanbul’da bulunuyor. Bakanlığın listeyi açıklamasının ardından Fatih ve Sarıyer’deki o iki işletmeyi gezdik.

    Lalegül Kasabı

    İşletmelerden biri Fatih Balat’taki Lalegül Kasabı. Mart ayında işletmedeki fermente sucuktan alınan numunede at eti tespit edilince, kasaba 28 bin TL para ceza kesildi. Çevre sakinleri kasapla ilgili ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirtirken, işletme sahipleri ise at etinin Özbeklerin kıyma yapılması için getirdiği etten bulaştığını iddia ederek şöyle dedi:

    “Yetkililer iki haftada bir buraya numune almaya gelir. Denetimden önce bir Özbek, 5-6 kilo et getirdi. Bir kısmını kıyma, bir kısmını da sucuk yaptırmak istedi. Etin kemikli halinden kuzu, dana veya yabancı bir et mi anlıyoruz. Ama o et kemiksiz olduğu için anlayamadık. O gün de yetkililer o sucuktan da numune aldılar. Etin bize ait olmadığını söylememize rağmen ‘Biz numunemizi alalım’ dediler. O at etleri bize ait değildi. O günden beridir dışarıdan getirilen hiçbir eti kıyma çekmiyoruz. Özbek de kayıplara karıştı, bulamadık.”

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    Sürtünmeyle bulaş

    At eti çıkan diğer işletme ise Sarıyer’deki Paşalı Kebap. Ocak ayında yapılan denetimde işletmedeki çiğ kanatlı dönerden alınan numunede at eti çıktı. İşletmenin sahipleri kendilerini şöyle savundu:

    “İşletmemizden yılın başında iki tane örnek alındı. Biri temiz çıktı, diğerinde ise at eti çıktı. Tavukta at etinin olması mümkün değil. Tarım Bakanlığı laboratuvar incelemesinde de ‘Belli bir parça at eti çıktı’ denilmiyor. Sürtünme olduğu belirtiliyor. Bu sebzeden de, kasaptan da, bıçaktan da, tahtadan da bulaşmış olabilir. Tahlil sonuçlarına itiraz ettik. Bakanlık ile mahkemelik olduk. 28 bin TL’lik cezayı da daha ödemedik. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı.”

    Mevzuatta kapatmak yok

    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilgili mevzuatta işletmenin kapatılmasının yer almadığını belirterek, “Taklit ve tağşiş edilen o parti mallar toplanır ve imha edilir. İşletmelere 28 bin TL para cezası kesilir” bilgisini verdi.

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