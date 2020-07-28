Son dakika: Vatandaş altın fiyatlarını merak ediyor! Gram altın bugün...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs etkisi ve ABD-Çin arasındaki diplomatik gerilim fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın ons fiyatındaki yükselişle güçleniyor. Altının onsunun 1981 dolar ile yeniden rekor kırmasıyla birlikte gram altın 437 lira seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın gün içinde en düşük 1933 dolar, en yüksek ise 1981 dolar seviyesine ulaştı. Gram altın ise gün içinde en düşük 426.7 lira, en yüksek 437.6 lira seviyesini gördü.

Saat 07:34 itibariyle gram altın 430 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1945 dolar seviyesinde.

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