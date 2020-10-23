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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı! Vergi yapılandırmasının detayları belli oldu
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    23.10.2020 - 14:56 |

    Son dakika: Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı! Vergi yapılandırmasının detayları belli oldu

    Gelen son dakika haberine göre; AK Parti grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıkladı! Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cazaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek.

    Son dakika: Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı! Vergi yapılandırmasının detayları belli oldu

    Ak Parti Grup Başkanvekili Muş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

    Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme şubat 2021'de yapılacak.

    İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız.

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