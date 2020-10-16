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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Yeni istihdam paketi Meclis'te! Vergi ve SGK borçlarında yapılandırma müjdesi
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    16.10.2020 - 15:07 |

    Son dakika: Yeni istihdam paketi Meclis'te! Vergi ve SGK borçlarında yapılandırma müjdesi

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarında yapılandırma ile ilgili çalışmalarımız var." dedi.

    Son dakika: Yeni istihdam paketi Meclis'te! Vergi ve SGK borçlarında yapılandırma müjdesi

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.

    Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Yurt dışında bulunan para, altın, döviz gibi ekonomik piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünü açıyoruz. Bununla ilgili vergi talep edilmeyecek.

    Teklifimiz 43 maddeden oluşmaktadır.

    Vergi ve SGK prim borçlarında yapılandırma ile ilgili çalışmalarımız var.

    Sicil affı ile ilgili çalışmamız yok." 

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