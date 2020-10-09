09.10.2020 - 17:11 |
Altın kuru fiyatlarında son durum... Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
Haftanın son işlem günü... Döviz ve altın fiyatlarının artışı devam ediyor. Yatırımcılar cuma günü altın fiyatlarındaki son duurmu merak ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları eski rekoruna doğru koşuyor. Gram altın 489 liralardan işlem görüyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi, diye araştırılıyor. İşte detaylar...
9 EKİM ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 487,16 TL
Gram altın satış fiyatı: 489,27 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı:783,26 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:799,61 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.567,69 TL
Yarım altın satış fiyatı:1.599,23 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.135,57 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.166,70 TL