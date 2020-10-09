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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın kuru fiyatlarında son durum... Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?
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    09.10.2020 - 17:11 |

    Altın kuru fiyatlarında son durum... Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

    Haftanın son işlem günü... Döviz ve altın fiyatlarının artışı devam ediyor. Yatırımcılar cuma günü altın fiyatlarındaki son duurmu merak ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar?

    Altın kuru fiyatlarında son durum... Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları eski rekoruna doğru koşuyor. Gram altın 489 liralardan işlem görüyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi, diye araştırılıyor. İşte detaylar...

    9 EKİM ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Gram altın alış fiyatı: 487,16 TL

    Gram altın satış fiyatı: 489,27 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Çeyrek altın alış fiyatı:783,26 TL

    Çeyrek altın satış fiyatı:799,61 TL

    YARIM ALTIN

    Yarım altın alış fiyatı: 1.567,69 TL

    Yarım altın satış fiyatı:1.599,23 TL

    TAM ALTIN

    Tam altın alış fiyatı: 3.135,57 TL

    Tam altın satış fiyatı: 3.166,70 TL

     

    Milliyet'te Haftanın Özeti (9 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu haftanın öne çıkan haber başlıkları...
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