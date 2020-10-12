Son sürat nükleer güç

Akkuyu nükleer güç santralindeki (NGS) inşaat çalışmaları 3 güç ünitesinde devam ediyor. Yaz aylarında birinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kaplamasının ikinci katının montajı tamamlandı.

Eylülde ise, 9 şiddetindeki bir deprem de dahil olmak üzere, acil durumlarda nükleer santralde güvenliği sağlayan kuru reaktör koruyucu birinci güç ünitesine monte edildi. Reaktör kazanını çevreleyen 142 ton ağırlığındaki koruyucu, 500 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabilecek.

Edinilen bilgiye göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yapımını üstlendiği Akkuyu NGS’de, birinci ünitenin temelinin atıldığı 3 Nisan 2018’den bu yana önemli aşamalar geride kaldı.

3 ünitede devam

Santralin birinci güç ünitesinde yer alacak olan reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajı eylül ayında başlamıştı. Montajı tamamlanan reaktör basınç kabı da Türkiye’ye gönderildi.

Akkuyu NGS’nin ilk ünitesinde yer alacak 12 metre uzunluğa ve 330 ton ağırlığa sahip reaktör basınç kabının üretilmesi 3 yıla yakın sürdü. Birinci ünite için üretilen ve her biri 355 ton ağırlığında olan 4 buhar jeneratörü ise Akkuyu NGS’nin inşaat sahasına ulaştı. Buhar jeneratörlerinin gemiden indirilmesi için, NGS sahasına büyük bir Liebherr LR 1800 paletli vinç monte edildi.

Şu an Akkuyu NGS’deki inşaat çalışmaları 3 güç ünitesinde devam ediyor. Yazın, birinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kaplamasının ikinci katının montajı tamamlandı. İç kaplama, güç ünitesinde radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önleyen güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Kazaya karşı ‘kor tutucu’

İkinci güç ünitesine ulaşan ekipmanlardan biri de, üniteye ait pasif güvenlik sisteminin en önemli elemanı olan “kor tutucu” oldu. Ağustos ayında sahaya getirilen kor tutucu, Akkuyu NGS’yi en ağır kazalara karşı koruyacak olan ekipman. 3+ nesil reaktörlü modern nükleer santrallere monte edilen bu kor tutucu, yüksek sismik mukavemet, hidrodinamik ve darbe dayanıklılığı özelliklerine sahip. Kor tutucunun, Akkuyu NGS’nin 2’nci güç ünitesine kasım ayında monte edilmesi planlanıyor. Montaj tamamlandığında kor tutucunun ağırlığı, iç donanımıyla birlikte 668 tona ulaşacak.

470 bin tonluk reaktör binası

Eylül ayında 9 şiddetindeki bir deprem de dahil olmak üzere, acil durumlarda nükleer santralde güvenliği sağlayan kuru reaktör koruyucu birinci güç ünitesine monte edildi.

Reaktör kazanını çevreleyen ve serpantinit betonla doldurulmuş kalın duvarlı silindirik çelik bir yapıdan oluşan 142 ton ağırlığındaki koruyucu, 500 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı oluşuyla dikkat çekiyor. Eylülde santralin ikinci güç ünitesine ilişkin çalışmalardan bazıları da tamamlandı. Ünitenin reaktör binası ve türbin binasının temel plakaları için beton dökme çalışmaları bitirildi.

Tam çalıştığı zaman ağırlığı 470 bin tonu bulacak olan reaktör binası, yüksek sismik mukavemete sahip bu temel plakanın üzerinde yükselecek.

Santralin kalbine doğru

Akkuyu Nükleer AŞ CEO’su Anastasia Zoteeva’nın verdiği bilgilere göre bu yıl içinde, birinci güç ünitesinin +26.0 kotuna kadar dış duvar inşası da tamamlanacak.

Tamamlanan bu duvar, ana salonun işletme kotu olacak. Bu sayede gelecek yıl da, reaktör basınç kazanı monte edilebilecek. Nükleer santralin kalbinde yapılacak olan bu çalışma, Akkuyu NGS inşaatında kat edilecek olan önemli aşamalardan biri olacak. Sahada ayrıca inşaat - montaj üsleri, yakıt depoları ve tüneller gibi diğer yardımcı tesislerin inşası da sürecek.

En az 60 yıl ömür

İnşaatın tüm aşamaları, bağımsız denetim kuruluşları, ulusal düzenleyici olan Nükleer Düzenleme Kurumu ve uluslararası mühendislik grubu Assystem uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.

Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip, VVER-1200 tipi 3+ nesil 4 reaktörden oluşacak. Bu reaktörler sayesinde yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretecek olan santral, Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. Nükleer santralin işletme ömrü, uzatma imkânı ile en az 60 yıl olacak.