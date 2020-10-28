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    28.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Sosyal destekler 39 milyar lirayı aştı

    Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarı 39 milyar lirayı aştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, vatandaşlara Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında sağlanan destek ve yardımlarda 39 milyar liranın aşıldığını bildirdi.

    Sosyal destekler 39 milyar lirayı aştı

    Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, “Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret ve Normalleşme Desteği, İşsizlik Ödeneği, Sosyal Destek Programı ve Biz Bize Yeteriz Türkiyem” şeklinde desteklerin ve yardımların yapıldığı tabloyu paylaştı.

    Tabloya göre, Sosyal Destek Programı FAZ 1’de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, FAZ 2’de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, FAZ 3’te ise 1 milyon 882 bin 840 haneye 1 milyar 882 milyon 840 bin lira destek verildi.

    “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasıyla 2 milyon 9 bin 267 haneye 2 milyar 9 milyon 267 bin lira, Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 580 bin 638 çalışana 20 milyar 344 milyon 569 bin 920 lira, Nakdi Ücret Desteği kapsamında 2 milyon 45 bin 139 çalışana 5 milyar 116 milyon 119 bin 331 lira, İşsizlik Ödeneğiyle 846 bin 609 kişiye 3 milyar 936 milyon 886 bin 312 lira, Normalleşme Desteği kapsamında 1 milyon 908 bin 599 çalışana 1 milyar 497 milyon 856 bin 252 lira ödeme yapıldı. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan bu destek ve yardımların toplamı 39 milyar 214 milyon 802 bin 815 liraya ulaştı.                                

    İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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