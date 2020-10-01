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    HaberlerEkonomi Haberleri Sosyal medya düzenlemesi için 1 ay süre verildi
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    01.10.2020 - 16:22 | | AA

    Sosyal medya düzenlemesi için 1 ay süre verildi

    Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, "sosyal medya yasası"na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 1 ay süre verildi.

    Sosyal medya düzenlemesi için 1 ay süre verildi

     

    Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen ve bugün yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a ilişkin sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan başkanlığında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedln, TikTok, Dailymotion, Periscope, Pinterest ve VK temsilcileri katıldı. Toplantıda, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler de yer aldı.

    Kanunun içeriği, işleyişinin nasıl olacağı, usul ve esaslarla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, sosyal medya temsilcilerine yasaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 1 ay süre verildi.

    Söz konusu süre, düzenlemeye ilişkin usul ve esaslarla ilgili görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına idari para cezası uygulanacağı uyarısı yapıldı. Ağustos ayında ilk bilgilendirmenin yapıldığı sosyal ağ sağlayıcısı temsilcileri, kanun çerçevesinde yayınlanacak usul ve esaslara ilişkin görüşlerini ifade etti. Bakan Yardımcısı Sayan, görüşmeye ilişkin videoyu twitter hesabından paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İftiralar kurtaramayacak' dedi ve ekledi: Haydut devletGelen son dakika haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumla toplanan Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Azerbaycan'a destek açıklaması yapan Erdoğan, 'Şimdi netice zamanı. Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum' dedi.
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