Son dakika: Flaş sosyal medya açıklaması! Yeni yasa geliyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyada hakarete varan yorumların önüne geçmek için gündeme gelen 'sosyal medya düzenlemesi' konusuna açıklık getirdi.

Sabah'tan Pınar Çelik'in haberine göre Siirt'teki Beğendik Köprüsü'nün açılışı öncesi konuşan Karaismailoğlu, sosyal medyanın tamamen kapatılması gibi bir durumun olmadığını, olumsuz içeriklere müdahale edileceğini söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Olumsuz bir içerik var. 'Kaldır' diyorsun, kaldırmıyorlar. Temsilcilikleri Türkiye'de değil, muhatap bulamıyorsun. Ahlak dışı işler var. Adam oradan hakaret ediyor, siz bir şey yapamıyorsunuz. Bunların bir şekilde önüne geçmek gerekiyor. Yasa hazırlığı var. Kısa süre içinde Meclis'e gelir."

Yasanın 2 yıldır gündemde olduğunu, içerik sıkıntısıyla tüm dünyanın uğraştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Maalesef Türkiye'de sen ne dersen tersini söyleyen bir kitle var. Yoksa herkes bu sıkıntının düzelmesini istiyor" dedi.

Pandemi sürecinde online görüşme platformları ile dosya aktarım programlarının öne çıktığını bu noktada yerli yazılımların öneminin anlaşıldığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bu süreci yabancı platformları kullanarak geçirdik. Veri mahremiyeti kalmadı. Yerli yazılımların daha yaygın hale getirilmesi ile Türksat ve Türknet'in önemi ortaya çıktı. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Havelsan'ın ve GSM operatörlerimizin projelerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz."

Deprem ve bayram döneminde kesintiler nedeniyle oluşan iletişim problemi ile ilgili GSM operatörleriyle görüştüklerini belirten Karaismailoğlu, "İletişim altyapısında dünyada en gelişmiş ülkelerden biriyiz. Deprem zamanı ve bayramda kısa süreli sıkıntı oldu. İnternetten konuşmayı aktifleştirmemiz lazım. Ortak altyapı projesini de çalışıyoruz" dedi.

GÜNDEM OLSUN DİYE ORTAYA ATTILAR

İBB'nin 6 bin taksi talebiyle ilgili de konuşan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bu bir toplu taşıma konusu. Belediyenin işi taksinin kalitesiyle uğraşmak. Devam eden 225 km metro hattı var. Onlar bittiğinde mevcut otobüs, minibüs ne olacak? Metro hatları nedeniyle iş yapamayan sarı dolmuş ve minibüslerin taksiye dönme talebi var. Bunlar hallolmadan gündem olsun diye ortaya atılmış bir laf bence. Altyapısını iyi oluşturmak gerekiyor."

PTT KENDİNE YETEBİLECEK

Pandemi sürecinde kargo şirketlerinin talebe yetişmekte zorlandığını, PTT'nin sosyal işlere odaklanıp asıl para kazanacağı işleri aksattığını dile getiren Karaismailoğlu, "Artık ikisini de bir arada götüreceğiz. PTT hem parasını kazanacak hem de sosyal işlerle ilgilenecek. Kimseye ihtiyacı kalmayacak" dedi.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NİSAN 2021'DE

8 istasyondan oluşan Gayrettepe-Havalimanı metrosunun Kağıthane-Havalimanı bölümünü Nisan 2021'de açacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"32 km uzunluğunda bir metro. Gayrettepe tarafını Eylül 2021'de açacağız. İlk 40 araç geliyor, ağustosta testlerine başlayacağız. 2022'de Havalimanı- Halkalı'yı açacağız. Halkalı direkt Marmaray'a bağlanıyor. Pendik'ten Halkalı'ya gelip, Halkalı'dan havalimanına, havalimanından da Gayrettepe'ye giden toplayıcı bir hat olacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin içinden geçen metro çalışmasını da 18 ayda bitireceğiz. Halkalı metrosuna da bağlantısı olacak."

SCOOTER VE BİSİKLET KULLANIMINI ARTIRACAĞIZ

Pandemi sonrası vatandaşın toplu taşımadan biraz çekildiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, bu süreçte bisiklet ve scooter kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Pandemiden önce Marmaray'la 500 bin kişi taşırken pandemi sonrası bu rakam 220 bine indi. Bu uzun vadede şehir içi trafikte problem yaratabilir. İnsanları daha çok yürüyüşe, bisiklete, scooter'a yönelten tasarımlar önemli. Araç yolları buna uygun değil. Scooter'ları kiralayan şirketler gayri yasal faaliyet gösteriyor. Vergiyi scooter'da yolcu taşıyacağım diye vermiyorlar, kendilerini ticari bir işletme gibi gösteriyorlar. Biz bisikletin saatini 2 liraya kiraya verirken, onlar 40 liraya veriyor. Bu alanda düzenleme yapacağız."