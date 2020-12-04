Sosyal medyaya yine ceza yağdı

Yasanın öngördüğü sürede temsilci atamasını yapmayan Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 30’ar milyon lira ceza kesildi. Sosyal medya şirketlerine, yasada belirtilen sürede temsilci bildirmedikleri için geçen ay 10’ar milyon TL ceza kesilmişti.



Reklam yasağı yolda



İlk cezadan sonra temsilci atamayan şirketlere 30 milyon lira ceza yazılacağına ilişkin yasal hüküm gereği, atama yapmayan şirketlere ikinci ceza kesildi. Şirketler Türkiye’de yasal temsilci ataması yapmadıkları takdirde, bir ay sonra Türkiye’deki vergi mükelleflerinin bu şirketlere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkıda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal ağ sağlayacısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvuracak. Bu cezanın yaptırımı da yüzde 90 daraltmaya kadar artabilecek. Sosyal medya şirketleri aldıkları cezaların ardından 1 ay içinde, temsilci atamasını yaparlar ve verilen cezayı öderlerse, cezalardan 4’te 1 oranında indirim yapılacak.



Ruslar atama yaptı



Yasanın yürürlüğe girdiği günden bu yana sadece Rusya’nın sosyal medya platformu VKontakte (VK) temsilci ataması yaptığını bildirdi.