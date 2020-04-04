Sosyal yardım parası sorgulama ekranı! 1000 TL yardım parasını kimler alabiliyor, ne zaman verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 1000'er liralık sosyal yardım parası ödenmeye başlandı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde verilen yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor.2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan yardım ödemelerini kimleri kapsadığı ise merak ediliyor. Peki sosyal yardım parasını kimler alabiliyor?

SOSYAL YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLECEK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI NEREDEN ALINACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu; korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere bin TL'lik nakit sosyal yardımı, yarın 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT’ye gitmeye gerek yok.”