Sosyal Yardımlaşma’ya 176 milyon TL kaynak

Selçuk, “İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız” ifadesini kullandı.

Selçuk, “Her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ulaştırılan yardımlardan, sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler faydalanabiliyor” dedi.