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15.01.2021 - 14:53 |

Sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Mersin Üniversitesi'ne 12 sözleşmeli personel alınacak.

Sözleşmeli personel alınacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere toplam 12 adet Sözleşmeli Personel alınacak

Hemşire, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri alanlarında yapılacak personel alımı için son başvuru tarihi 29 Ocak 2021.

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