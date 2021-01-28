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28.01.2021 - 17:51 |

Sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor

Sözleşmeli personel alınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

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