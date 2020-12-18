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18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

SPK GYO’ların önünü açtı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzun süredir beklenen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na (GYO) İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişiklikler yaptı. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, değişikliğin gerçekleşmesi için GYODER çatısı altında yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir çalışma yapıldığını, düzenlemelerle de GYO’ların önünün açıldığını söyledi.

SPK GYO’ların önünü açtı

Gayrimenkul sektöründe finansmana ulaşma noktasında çeşitliliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Kalyoncu, “GYO aslında bir gayrimenkul yatırımına birden fazla kişiyi ortak ederek finansman sağlama yöntemidir. Bu açıdan GYO hisselerinin değerli bir şekilde işlem görmesi, aynı zamanda yatırımcıların da memnun olması bizim için önemli. GYO’ların doğru bir şekilde ticaretin içinde bulunması sektörümüzün kurumsallaşmasını olumlu etkileyecektir” dedi. Düzenlemeler ise şöyle:

“GYO’lar diğer halka açık şirketlerde uygulanan hükümlere bağlı hale getirildi; yatırım faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar değişti; yapamayacakları işler başlıklı maddede GYO’lara, fon kullandırma imkanı getirildi; portföy sınırlamaları başlıklı maddede yatırım enstrümanları konusu düzenlendi; ipotek, rehin ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili sınırlamalar kaldırıldı; inşaat hizmetleri konusunda önemli kolaylık sağlandı; ekspertiz değerindeki her değişimde KAP’a açıklama yapma zorunluluğu kalktı, bilgi verme ve kamuyu aydınlatma maddesi sadeleşti.” 

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