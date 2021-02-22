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22.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Staj’ için seferbirlik

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda “Senin için SeferBiriz” temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan “Staj Seferbirliği” programı başvuruları bugün alınmaya başlanacak

‘Staj’ için seferbirlik

Başvurular 22 Mart’a kadar “kariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden yapılabilecek. Program ile 50 bini aşkın üniversite öğrencisine staj imkanı sağlanması öngörülüyor.

Stajyer havuzu...

Kamu kurumları, gönüllü özel sektör kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzundan, adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.
Adaylar, bu teklifler doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirlenecek tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler detayları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve “Staj Seferbirliği” resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip edebilecek.

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