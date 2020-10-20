Startup’ta dijital dönüşüm rüzgârı

Pandemi, e-ticaret, uzaktan eğitim, sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren startup’lara yaradı. Uluslararası girişimci ağı Endeavor Türkiye’nin Başkanı Emre Kurttepeli, pandemiyi uzaktan eğitim, dijital ödeme sistemleri, e-ticaret ve pazar yerleri, sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren startup’ların avantajlı geçirdiğini söyledi.

Her sektörde dijitalleşme sürecinin hızlandığını ve bu konuda çözüm üreten girişimlerin potansiyelinin çok büyük olduğunu belirten Kurttepeli, “Sağlık, uzaktan eğitim, uzaktan çalışmayı destekleyen kurumsal ve bireysel ürünler, dijital ödeme sistemlerinde büyük potansiyel var. Çünkü eve kapanınca herkes ihtiyaçlarını bilgisayardan çözmeye başladı” dedi.

Potansiyel büyük

Kurttepeli, daha önce 10 yıllık planlarla dijitalleşmeyi planlayan kurumsal dünyanın bu süreci birkaç ayda halletme yoluna gittiğini dile getirerek, “Başarılı girişimcilerin adaptasyon gücü yüksek. Bu dönemde de dijitalleşmeye nispeten daha çabuk uyum sağlayan girişimciler hem şimdi hem de ileride bunun avantajlarını görecek. Kısa vadede turizm, ulaşım gibi sektörler pandemiden olumsuz etkilense de her sektörde online çözümler artacaktır” diye konuştu.

Bu yıl Türkiye’de startup dünyasında ciddi gelişmeler olduğunu da anımsatan Emre Kurttepeli, Peak Games’in 1.8 milyar dolara Zynga’ya satılması, Insider, Akinon, Tarfin gibi şirketlerin yatırım almasının sıkıntılı bir dönemde yüzümüzü güldürdüğünü ve umut verdiğini kaydetti. Kurttepeli, “Endeavor’da belirlediğimiz ana vizyonlardan biri globalleşmeydi. Her ne iş yapılırsa yapılsın global düşünmek gerekiyor ve bu yolda ilerleyen girişimciler daha dayanıklı çıktı ve bu dönemi nispeten daha rahat geçiriyor” yorumunu yaptı.

Mobil oyuna destek artmalı

Emre Kurttepeli, dünyada oyun sektörünün özellikle son 5 yılda mobil telefonların yaygınlaşması ile çok büyüdüğünü de aktararak, şöyle konuştu: “Bu anlamda Endeavor girişimcileri Gram Games, Peak Games’in eriştiği değerlemeler Türkiye açısından gurur verici. Mobil telefonlarda oynanabilen oyunların popüler olması ile yatırım ve üretim süreci kısaldı. Eskiden konsol oyunları 4-5 yıllık sürelerde milyon dolar bütçelerle üretilirken, mobil ile şu anda 3-5 kişi bir araya gelip birkaç yüz bin dolarla dağıtımı dahil oyun işine girebiliyor. Bu gelişme karakter olarak hızlı hareket etmeyi seven ve fonlamanın düşük olduğu ülkemizle uyum sağlayan bir yapı oldu. Türkiye’yi büyük bir şirket olarak düşünürsek oyun departmanında işler iyi gidiyor diyebiliriz. Bu sektöre desteğin artması gerek. Ülkeler, hatta şehirler, artık başarılı olacağı sektörleri seçip onlara odaklanıyor, bizim de bu şekilde ilerlememiz gerekir.”

Nakit akışını iyi yönetin

Emre Kurttepeli, bu dönemde startup girişimcilerine şu öneride bulundu: “İlk önerim kurucuların ekip ve müşterilerin sağlık ve güvenliğine dikkat etmeleri. Pandeminin başlangıç döneminden itibaren nakit akışı yönetimi çok önemli bir mesele. Gereken yerlerde masraf kısmanın gerekliliği açıkça göz önünde. Öte yandan masraf kısarken her giderin aynı olmadığına dikkat etmek gerek. Örneğin, stratejik giderler, pandemi dönemi sonrası için de gerekli olacağı için en son kısılacak giderlerdir. Son olarak tahsilatları yakından takip etmek çok önemli. Ben bu pandemi döneminde ayakta kalmayı başarabilen girişimlerin pandemi sonrasında daha güçlü hale geleceğine inanıyorum.”