Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Vergi tahsilinin daha kolay ve pratik bir şekilde yapılabilmesi için, günümüzde stopaj alınmaktadır. Özellikle bir vergi olarak ele alındığı zaman, temin edilmesi konusunda en güvenilir ve işlek seçeneklerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı pek çok kişi tarafından hesaplaması günümüzde dikkatleri üzerine toplamış durumda.



Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır?



Stopaj aslında bir kesinti olarak ele alınmakta ve brüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Mekan sahibi ile mekanı kiralayan arasında gerçekleştirilen stopaj, belirli yüzdeler üzerinden formül bazında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Brüt fiyatın %20’si kiracının stopaj kesintisi olarak vergi idaresine ödenen kısımdır. Diğer kalan kısım bize net olarak kira bedeli şeklinde ele alınır ve mülk sahibine ödenir. Böylece stopaj hesaplama bu işlem üzerinde gerçekleşebilmektedir.



En Basit Yöntem ile Stopaj Nasıl Hesaplanır?



En basit yöntemi üzerinden brüt şekilde ele alınan miktar, %20 kısım ile beraber stopaj şeklinde ele alınır ve ödenir. Bu ödeme vergi idaresine yapılırken geri kalan kısım mülk sahibine kira bedeli olarak net şekilde verilmektedir. Bu kolay yöntemi ile rahatlık ve stopaj hesaplaması yapılabilir. Bu işlem aynı zamanda stopaj hesaplama aracı üzerinden de yapılabilmektedir. Kutucuklara gerekli bilgiler yazılmak suretiyle miktar en doğru şekilde hesaplanabilir.



Stopaj Hesaplama



Ele alınacak olan stopaj hesaplama farklı durumlarda da yapılabilmektedir. Yani kira sözleşmesi içerisinde kira bedeli brüt net olarak alınmış ise, bu defa farklı bir formül uygulanır.



Birleştirme formülü = Net kira bedeli / (1 - 0,2)



Bu şekilde net kira bedeli anlaşıldıktan sonra, yeni stopaj için %20 kesinti ele alınır ve vergi olarak ödendikten sonra geri kalan kısım mülk sahibine kira şeklinde net olarak verilir. Bu işlemleri ile beraber hem net şekilde hem de brüt olarak hesaplama yapmak mümkün.