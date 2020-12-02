Stratejik ürünlerde kâr-zarar ortaklığı

Katılım finans sistemini büyütecek en önemli enstrümanlardan birinin kâr-zarar ortaklığı olduğunu belirten Özdemir, Ziraat Katılım olarak, inşaat, imalat sanayi, tekstil ve biyoteknoloji alanında örnek projelere imza attıklarını söyleyerek şu bilgileri verdi:



“Hepsinden de kâr ettik. Şu anda devam eden üç projemiz var. İlk projemiz savunma, havacılık, otomotiv ve raylı sistemler sanayilerine yönelik FZK Mühendislik. Ciddi modernizasyon işlerine imza atıyoruz. Raylı sistemler bölümünde ise İstanbul Havalimanı metro projesinde vagonların alüminyum işlerinin büyük kısmını yapacağız. İkinci olarak ülkemizin önemli bir markası olan Yünsa’da kâr-zarar ortaklığı yaptık. Yünsa’da yüzde 58’lik kısmını, Yünsa’nın en büyük bayilerinden biriyle birlikte aldık. Son olarak da LIVZYM adlı, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren bir firmamız var. Enzim üretimi yapıyor. Enzimler gıda, deterjan, kağıt, tekstil, deri ve yem sektörlerinde kullanılıyor.”