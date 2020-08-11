Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın yorumu

Piyasadaki son gelişmeleri ve Merkez Bankası'nın likidite adımını CNN Türk canlı yayınında değerlendiren, Stratejist Cüneyt Paksoy şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nın son dönemde ardışık olarak uyguladığı politika adımlarının bir tanesi daha. Net olarak likidite imkanları üzerinden TL likiditesi kısılarak piyasada parası olan ile ihtiyacı olan arasındaki dengenin piyasa koşulları içinde kurulmasını sağlamak. Yıl başından bu yana gelişen para birimlerine baktığımızda para birimlerinin efektinin dolar karşısında, dolar/TL’nin diğer 5 para birimlerinden farklı bir durum içinde olmadığı, bir sapma içinde olmadığını da görüyoruz. Merkez Bankası son dönemde, özellikle BDDK ve bankalarla yaptığı görüşmede dahil likidite imkanlarını kısarak dolaylı bir faiz indirimi yerine bir faiz artışı ortamına geçti. Faiz indirimleriyle zaten 9 toplantı üst üste önemli bir kazanım elde edildi. Ondan vazgeçmiyor Merkez Bankası. Ama politika faizi zaten onun sinyali yani önümüzdeki dönem manevra alanı oluştukça faiz indirimleri devam edecektir. Ama günün şartları, gelişen süreç, gelişen para birimleri üzerindeki baskının devamı bunun TL’ye yansıması sebebiyle bir dönem, enflasyonla da mücadele adına yani hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı adına Merkez Bankası direk değil en direk adımlarla TL likiditesini kısarak faizlerin dolaylı artmasını sağlamış oldu.

TL'NİN CAZİBESİ ARTIRILIYOR

Bu TL'nin cazibesini artırıyor. Mevduat faizlerin bir miktar yukarı çıkararak döviz mevduat hesaplarında bir miktar dengelenmenin yolunun açılmasını sağlıyor. Özetle proaktif bir yönetim doğru bir bakış, belli bir süre için oynaklık giderilene kadar virüs etkisi sahadan global ölçekte kalkana kadar devam edecek. Şu da önemli dolar endeksi 93.50'lere kadar geriledi ama gelişen ülke para birimlerine henüz yeterli bir akış yok. Sebebi virüs. Virüs geride kaldıkça bu gelişen para birimlerine doğru akış olacak. 2008 ‘den bizi ayıran bu.

Dolar/TL'de stabilizasyonu virüsü geride bırakınca mı göreceğiz?

İki faza ayıralım; İlk etapta dengenin sağlanması. An itibarıyla yapılmak istenen bu. Yani kurda devamlı yukarı yönlü bir algı oluşmasını engellemek zaten normal piyasa hareketlerine karışmıyor Merkez Bankası. Serbest piyasa koşullarına karışmak gibi bir durum yok.

Tabii ki regülasyonlar uygulanıyor her ülkede olduğu gibi kendi swap piyasamız kendi referans faiz piyasamız, bunlar uygulanıyor. Bunlar uygulanmaya devam edilecek ama oynaklığı oluşturan sebep şu; 2008 krizinde FED masaya geldi ve 2014’e kadar bilançosunu 4.5 trilyon dolara yükseltti. Yaklaşık 4 trilyon dolar para bastı altı senede.

"BİZ HİKAYEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Virüs süresince 3 ayda bu kadar parayı basmış oldu bilançosuna ekledi. Fakat o dönem gelişen para birimlerine, gelişen ülkelere doğru ciddi bir akış vardı. Gelişen ülkeler ciddi bir ayrışma göstermişti. Fakat durum şimdi böyle değil çünkü virüsün global piyasalardaki etkisi en çok gelişen ülkeleri etkiledi. Çünkü para basma lüksleri yok tek önemli hikayeleri üretmek, üreterek büyümek. Türkiye şunu söylüyor: Biz hikayemize devam ediyoruz. 2020’ye değişim moduyla başladık, değişimin ana mottosu üreterek büyümek ihracatı artırmak , ihracattaki yerli payı artırmak, üretim motivasyonunu korumak.

"İHRACATTA GELİŞME GÖSTERDİK"

Virüse rağmen alınan önlemlerle bu süreç devam ettiriliyor, hikaye korunuyor, şimdi gelişen para piyasalarına akım başladığı andan itibaren hikayesi olan ülkeler ayrışacak. Biz o pozitif ayrışma farkını koruyarak ilerliyoruz. Zaten gelen verilerde bunu onaylıyor. Bakın ihracat-ithalat döngüsünde ki kayba rağmen biz ihracatta yine de bir gelişme gösterdik. İç talepte bir canlanma meydana getirdik. Şimdi mesela Aktif Rasyosu üzerinde bir değişim oldu dün biliyorsunuz BDDK ‘dan. Yavaş yavaş normalleşme oluştukça kredi piyasasında tüketim tarafında, arz-talep dengesinde zaten adımlarda normalleşecek ama bir dönem enflasyonda gerileme netleştikçe ve kurdaki oynaklık azaldıkça Merkez Bankası sıkı bir şekilde masada olacak. Fakat kendi politika faizini değiştirmesi gibi bir durum an itibarıyla söz konusu değil.

PUTİN'NİN AÇIKLAMALARI PİYASALARA COŞKU GETİRDİ

Virüsün getireceği dalganın boyutunu, gelip gelmeyeceği ayrı bir konu, boyutunu da bilmiyoruz. Virüsle ilgili ilaç, aşı çalışmaları çok önemli daha bugün Putin’den gelen açıklama piyasalarda biliyorsunuz coşku getirdi. Yani onaylanmış her fazı geçmiş, insanlarda kullanıma hazır sağlık bakanlığı onaylı bir aşı.

Bu bir heyecan yarattı. Diğer ülkeler içinde referans olacaktır. Tabii ki aşı başarılı olup olmayacağını saha da göreceğiz. Ama en azından bir ümit var. Ekonomiler üzerinde zaten ciddi bir yük var. Merkez bankaları yeterince masaya geldi, kamu otoriteleri finansal açıdan ciddi paketler getirdiler . Gelişen ve gelişmiş ülkeler , herkes kendi ölçeğinde kendi gücü içerisinde virüsün etkilerini gidermek için gerekli adımları attı.

Çeyrek altında alım- satım makası kapanmaya başlandı? Altının son durumunu nasıl yorumluyorsunuz?

Aşı geldi altındaki volatilite düştü. Aşı kalıcı olacaksa virüs ile ilgili fiyatlamada normalleşmeye başlayacaktır. 2085'lere kadar yükseldi. 2150- 2250 ons altında hedefler vardı. An itibarıyla 1980'lere 1960'lara geldi. Ben bir önceki tepe olan 1921'lere doğru bir hareket bekliyorum. Orada bir karar verilecek. Eğer aşı ve aşılar DSÖ tarafından onaylanırsa, pandemiyle ilgili süreç yavaş yavaş yumuşatılmaya başlanırsa altında geri çekilme biraz daha devam edebilir.