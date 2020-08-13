Stratejist Cüneyt Paksoy'dan piyasaların seyri hakkında değerlendirme

Stratejist Cüneyt Paksoy konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Virüs belirsizliğine ve ikinci dalga beklentilerine karşı hazırlık gerekiyor. Bu noktada proaktif bir şekilde sürecin izleneceği ve gerekli tedbirlerin şimdiye kadar olduğu gibi alınmaya devam edileceğinin belirtilmesi önemli.

Normalleşme adımları hızlandıkça ve ekonomiler virüs etkisini arkada bırakarak kalıcı ve gerçek toparlanmaya geçtikçe bu süreçten pozitif etkilenme ve ayrışma farkını korumak için fiyat istikrarı finansal istikrar ve üretim motivasyonu konusunda gerekenler yapılacaktır mesajı öne çıkıyor.

Özellikle Türkiye bu dönemde teknoloji destekli katma değerli üretimle büyüme hikayesini masada tutabildikçe şu ana kadar normal ilerlemeyen küresel sermaye hareketleri normalleştikçe ve gelişen ülkelere tekrar para akışı hızlandıkça yatırımları çekme noktasında pozitif ayrışma ihtimali masada kalacaktır vurgusu önemli.

Şu ana kadar içeride gelen veriler global ölçekte ki gelişmelere göre görece pozitif görünüyor. Bu süreç ardışık şekilde pozitif verilerle desteklendikçe 2020’yi en az hasarla kapatma ve 2021’de YEP içinde değişim olarak adlandırılan sürecin temel dinamiklerinin de desteğiyle bu yıldan çok daha iyi bir yıl olarak geçirme ihtimali artacaktır görünüyor.