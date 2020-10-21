Şube Kodu Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nereden Öğrenilir?

Hesap kodu bankalarda para aktarma işlemlerinde gerekli bir koddur. Her hesabın bağlı oldukları şubelere göre birer kodları bulunmaktadır.

Şube Kodu Nedir?

Ülkemizde pek çok kamu ve özel iştiraki banka faaliyet göstermektedir. Bu bankaların genel merkezlerinin yanında şubeleri de yer almaktadır. Bankaların merkezlerinde veriler işlenir. Diğer bankaları kontrol etmek ise il ve ilçe olarak bakılması oldukça zordur. Bu nedenle sistemde şube numaraları olarak ayrılmaktadır.

Şubelerin bulundukları il ve ilçelere göre temsil edecekleri bir kodları bulunmaktadır. Bu kodlara şube kodu adı verilir. Bir bankadan başka bir bankaya para gönderileceği zaman şube kodlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Şube kodları bankaların kodu olması nedeniyle de oldukça önem taşımaktadır.

Şube kodu oldukça önemlidir. Bu sayede para gönderme işlemleri ATM'ler tarafından gönderilebilir. ATM'den para gönderme işlemlerinde şube kodu mutlaka istenir.

Şube Kodu Nereden Öğrenilir?

Ülkemizde bulunan tüm bankaların pek çok şubesi bulunur. Şube kodları ise bulundukları ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Şube kodunun vatandaşlar tarafından bilinmesi oldukça önemli bir konudur. Şube kodunu bilmeyen kişiler için öğrenmeleri oldukça kolaydır.

Şube kodunu öğrenmek için yapılması gereken ilk şey müşteri temsilcisini aramaktır. Vatandaşların hizmet aldıkları bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak şube kodlarını öğrenmeleri mümkündür. Bunun dışında ilgili bankadan alınan banka kartının üzerinden de şube kodu anlaşılabilmektedir.

Her kartın üzerinde 16 haneli bir numara bulunmaktadır. Pek çok kişi bu numarayı hesap numarası ile karıştırmaktadır. Fakat bu numara müşteri numarası veya hesap numarası değildir. Bu numara ile müşteriler hesap numarasını, şube kodlarını öğrenebilirler.

Bunlar dışında bazı bankalar 16 haneli kart numarasının ilk 4 hanesine şube kodlarını koyabilmektedirler. Kart üzerindeki numaraya bakıp şube kodunu öğrenmek mümkündür. Geriye kalan 12 haneli numara ise banka kartının numarası olmaktadır.