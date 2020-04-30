Sukuk hedefi 1 milyar TL

Sukuk piyasasındaki faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen Emlak Katılım, 26 Mart’ta Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı 2 milyar liralık ihraç tavanı programı kapsamında kira sertifikası ihraçlarını nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirecek ve bu kapsamda yapmayı planladığı 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı için 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplayacak.

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikası piyasasının her geçen gün gelişerek büyüdüğünü belirterek, kira sertifikası ihracı yoluyla hem kaynak çeşitliliğini artıracaklarına hem de daha fazla hacme ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. Bayraktar, faizsizlik prensibi ile çalışan yatırım ve emeklilik fonlarının her geçen yıl büyümesiyle birlikte piyasada kira sertifikası ihraçlarına olan talebin daha da artacağını öngördüklerini aktardı.