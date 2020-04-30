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    30.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sukuk hedefi 1 milyar TL

    Emlak Katılım, yapmayı planladığı 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı için, 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplayacak. Banka, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla yıl sonuna kadar toplam 1 milyar liralık sukuk ihracı yapmayı planlıyor.

    Sukuk hedefi 1 milyar TL

     

    Sukuk piyasasındaki faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen Emlak Katılım, 26 Mart’ta Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığı 2 milyar liralık ihraç tavanı programı kapsamında kira sertifikası ihraçlarını nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirecek ve bu kapsamda yapmayı planladığı 63 gün vadeli 200 milyon liralık sukuk ihracı için 28-29 Nisan tarihlerinde talep toplayacak.

    Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, kira sertifikası piyasasının her geçen gün gelişerek büyüdüğünü belirterek, kira sertifikası ihracı yoluyla hem kaynak çeşitliliğini artıracaklarına hem de daha fazla hacme ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. Bayraktar, faizsizlik prensibi ile çalışan yatırım ve emeklilik fonlarının her geçen yıl büyümesiyle birlikte piyasada kira sertifikası  ihraçlarına olan talebin daha da artacağını öngördüklerini aktardı.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.
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