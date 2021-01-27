27.01.2021 - 17:13 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Sulama tesis ve yapıları işleri yaptırılacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; sulama tesis ve yapıları işleri yaptırılacak.
Kozaklı Hacıfakılı YÜS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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Antalya'da dev dalgaların arasında tehlikeli arayış!Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar arasında takı ve madeni para arayan dedektörlü kişiler ise adeta hayatlarını tehlikeye attı.