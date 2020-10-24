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    24.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    SunExpress ortak uçuşu genişletti

    SunExpress, Lufthansa ile devam eden ortak uçuş (codeshare) anlaşmasını kış sezonunda Frankfurt’u da ekleyerek genişletiyor. SunExpress açıklamasına göre, iki yıldır Münih’ten İzmir, Antalya ve Ankara’ya sürdürülen ortak uçuşların ardından, Frankfurt’tan SunExpress’in Türkiye’nin bu üç önemli kentine düzenleyeceği haftalık uçuşlar anlaşmaya dahil edildi.

    SunExpress ortak uçuşu genişletti

    Anlaşma kapsamında, operasyonu SunExpress tarafından yürütülecek olan bağlantılı uçuşlar, Lufthansa uçuş numaralarını da kapsayacak. Dolayısıyla aynı uçuş için bilet rezervasyonları, eş zamanlı olarak lufthansa.com ve havayolunun diğer tüm satış kanalları üzerinden yapılabilecek. SunExpress CEO’su Max Kownatzki, şunları kaydetti:

    “Çok sayıda cazip bağlantılı uçuşa ek olarak, Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden yolcularımız artık Frankfurt Havalimanı Terminal 1’deki hızlı transfer ve bu terminalden sunulan bağlantılı uçuşlardan da rahatlıkla yararlanabilecek.” 

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