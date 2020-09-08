SunExpress’ten dış hat uçuşta esnek bilet uygulaması

Yeni düzenlemeyle birlikte SunExpress yolcuları, 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapacakları ve son uçuş tarihi 31 Mart 2021 olan İzmir ve Anadolu destinasyonları kalkışlı ve varışlı tüm dış hat uçuş rezervasyonlarını, orijinal uçuş tarihlerinden 15 gün öncesine kadar hiçbir değişiklik ücreti ödemeden değiştirebilecek. Sadece bir defaya mahsus sunulan bu esnek bilet uygulamasıyla birlikte yolcular, dilerlerse son uçuş tarihi 31 Ekim 2021 olmak kaydıyla aynı rotadaki farklı bir uçuş için yeniden rezervasyon talebinde bulunabilecekler.